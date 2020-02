Politiet styrkjer Dark Room-etterforskinga

innenriks

I januar i fjor vart Dark Room-prosjektet integrert i det nyoppretta avsnittet for seksuallovbrot i Vest politidistrikt.

På det meste har om lag 20 politifolk jobba med sakene, som politiet i Bergen rulla opp i 2015. Det første året dobla omfanget seg frå rundt 50 til over 100 saker, som gjeld seksuelt misbruk av minst 300 barn.

På seinhausten i 2018 var berre fem etterforskarar og to leiarar igjen, skriv Bergens Tidende. Eit tilsyn viste dessutan at det var «lite rom for etterforsking av nye saker» og talet på saker fall frå 2017 til 2018, og vidare i 2019.

Seksjonsleiar og politiinspektør Tore Salvesen seier til avisa at det er misvisande å berre sjå på talet på saker. Han legg til at ei nedbemanning ikkje var ønskt, og at politileiinga såg at sju tilsette ikkje var nok.

Bemanninga vart derfor styrkt med 15 nye stillingar, og 20 av dei 22 skal vere på plass frå 1. april i år.

Mange av dei som vart arresterte i samband med opprullinga av saka i 2016 og 2017, er no dømde. Men ikkje alle dommane er rettskraftige enno. Det er ikkje klart kor mange som er dømde.

