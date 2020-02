29-åring frifunnen for forsøk på barneekteskap

innenriks

Mannen vart òg frifunnen då saka var opp i Sunnmøre tingrett. Han var òg tiltalt for seksuell omgang med jenta.

Det var dissens i Frostating lagmannsrett, ifølgje NRK. Mindretalet meinte det var bevist ut over rimeleg tvil at jenta var under 16 år. Fleirtalet meiner likevel at det er så stor uvisse om den faktiske alderen at mannen må frifinnast.

Ifølgje Sunnmørsposten har Nasjonalt ID-senter ikkje kunna konkludere med om kopien av fødselsattesten frå heimlandet til jenta er ekte eller ikkje.

