Alle sandfaste passasjerar heim innan onsdag

– Det er to fly som har gått til Oslo, og eitt til Arlanda, og så landar det eitt til i kveld i Oslo, opplyser John Eckhoff, pressesjef i SAS Norge, til NTB tysdag.

Til saman er det snakk om cirka 800 passasjerar som anten har landa eller er i lufta. Eckhoff fortel at tre av flya til selskapet som var i Las Palmas under sandstormen, framleis går gjennom tekniske undersøkingar, men at dei håper å få teke dei i bruk så fort som mogleg.

– Vi reknar med at alle dei reisande kjem heim i morgon, seier Eckhoff.

Ni ekstra Norwegian-flygingar

Norwegian er òg i ferd med å hente heim sine reisande.

– Målet er at dei fleste av dei som har vore stranda, skal vere henta heim gjennom morgondagen, onsdag, seier Norwegians pressekontakt Christer Baardsen til NTB tysdag ettermiddag.

Baardsen opplyser at Norwegian har sett opp tre ekstraflygingar, såkalla «recovery flights», sidan tysdag morgon, og at det er planlagt seks flygingar til utover ettermiddagen og kvelden.

Natt til tysdag flaug to ekstrafly frå Norwegian 790 passasjerar heim til Noreg.

Sandstorm

Sidan laurdag har det vore store problem for flytrafikken til og frå Kanariøyane på grunn av vêrfenomenet calima. Kombinasjon av vind og sandstøv frå Sahara har gjort at flyplassane på øygruppa måtte stengje, og mange turistar vart vêrfaste.

Dei ordinære ruteflygingane til og frå øygruppa er no i gang.

