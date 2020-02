Bebuarar ved Veslemannen får ikkje erstatning

innenriks

Dei to personane, som er busette ved Veslemannen i Rauma kommune, har søkt om skjønnsmiddel frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, melder Sunnmørsposten.

Men Fylkesmannen skriv i eit brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet at han meiner søknaden ikkje er innanfor søknadskriteria for bruk av skjønnsmiddel. Han legg til at det likevel ikkje er tvil om at påkjenninga har vore stor for bebuarane.

Fylkesmannen ber departementet om også å gjere ei vurdering, men også departementet seier nei til å gi bebuarane erstatning, skriv Åndalsnes-avis.

I eit brev frå 6. februar uttrykker departementet forståing for uvissa og påkjenninga bebuarane har opplevd. Departementet viser til at skjønnsmiddel berre skal gå til kommunar, og konklusjonen er derfor i tråd med den frå Fylkesmannen:

«I denne saken er det privatpersoner som søker om erstatning, og å gi erstatning til privatpersoner fra skjønnsmidlene vil være et brudd med retningslinjene for tildeling. Departementet er derfor enig i fylkesmannen i Møre og Romsdals vurdering om å avvise søknaden om erstatning gjennom bruk av skjønnsmidlene».

