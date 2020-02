Ein av fem innsette i norske fengsel er over 50 år

innenriks

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet seier auken mellom anna kjem av fleire får lengre straffar enn før.

– Det er ikkje grunnlag for å seie at kriminalomsorga per i dag står overfor ei eldrebølgje, men vi ønskjer likevel å førebu oss på at talet på eldre innsette kan komme til å bli endå høgare i framtida, seier Sannerud.

Utviklinga kan, ifølgje Sannerud, krevje praktiske endringar, som fleire tilrettelagde fengselsceller og eit tettare samarbeid med kommunane, som har ansvar for helsetilbodet i fengsla.

