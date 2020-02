Fellesforbundet ber regjeringa greie ut om EØS

innenriks

Forbundet vedtok på landsmøtet i fjor haust å greie ut om moglegheitene Noreg har til å påverke innanfor avtalen, men òg alternativa til han. Det følgde ei aukande uro blant medlemmene over at EØS set norske arbeidsvilkår under press.

– Vi skal ha den beste marknadstilgangen i verda kombinert med det beste arbeidslivet i verda, seier forbundsleiar Jørn Eggum til NTB.

«Det bør rettes skarpere søkelys mot hvordan norske myndigheter evner å påvirke utformingen av EUs regelverk og direktiver, og ikke minst hvordan vi innfører og praktiserer dette regelverket», heiter det i brevet, som Fellesforbundet sende statsminister Erna Solberg (H) tysdag.

Vil ikkje liggje nasegrus

Eggum meiner det må vere mogleg å seie nei til direktiv og tilpasse reglane til norsk kultur og tradisjonar «utan at vi skal få Esa på nakken og leggje oss nasegrus for Brussel», og håper utgreiinga vil gi betre kunnskap om moglegheitene.

I landsmøtevedtaket blir det vist både til full EU-medlemskap, men òg til ein handelsavtale lik den Canada og Sveits har, som alternativ som bør undersøkjast.

Kompromiss

Vedtaket på landsmøtet var eit kompromiss som vart gjort under trussel om at fleirtalet kunne seie nei til heile EØS-avtalen.

Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor i LO og har over 160.000 medlemmer. I fjor vart transportarbeidarane innlemma. Dermed organiserer forbundet endå fleire yrkesgrupper som merkar korleis utanlandske arbeidstakarar og EU-reglar om fri flyt av varer og tenester gjer det vanskeleg å halde fast på særnorske ordningar og arbeidsvilkår.

Eggum peikar særleg på at forholda har vorte stadig vanskelegare i bygg- og anleggsbransjen, særleg i Oslo-området. Samtidig har forbundet òg mange medlemmer i industribedrifter som er heilt avhengige av å få selt varer i den europeiske marknaden. Dei fryktar for arbeidsplassane sine om EØS blir skrota.

Eggum gjer det klart at han ikkje vil ha eit utval fylt av ekspertar og professorar, men meiner det må vere breitt samansett, og at partane i arbeidslivet må vere godt representerte.

Fleirtal i opposisjonen

Solberg bør tenkje på både Nav-skandalen og brexit og sjå behovet for ein fot i bakken, meiner han. Men viss ikkje mindretalsregjeringa set i gang utgreiinga, vil han bruke Stortinget som brekkstong.

– Viss Frp står på det dei har stått på, så er dei svært kritiske til EØS. Det kan godt hende at det med opposisjonen no er eit fleirtal for å få til ei utgreiing, seier Eggum.

Han opplever at Arbeidarpartiet òg er oppteke av å få vurdert saka, sjølv om partiet er for EØS-avtalen. Ap-leiar Jonas Gahr Støre åtvara først mot ei utgreiing, men snudde og gav si støtte til det som vart forbundsvedtaket. Dermed slapp Støre unna det han frykta mest: eit klart nei, som kunne føre til at heile LO følgde etter på landsmøtet i 2021.

Det er likevel ikkje umogleg at striden om EU og EØS kan blusse opp neste år og skape problem i forholdet til dei mest naturlege samarbeidspartnarane for Ap, Senterpartiet og SV, som begge er neiparti.

Eggum seier forbundet ikkje tek nokon taktiske omsyn til om saka kan skape problem for Ap i valåret, sjølv om svara utgreiinga gir, kan lande midt i valkampen.

– Dette er ikkje taktikkeri for oss. Det er først no vi er ferdige med å behandle dette, og vi sende brevet så fort vi klarte, seier han.

(©NPK)