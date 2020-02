Frp reagere på at regjeringa stansar utsending av asylsøkarar med lang opphaldstid

innenriks

– Monica Mæland og Høgre var heilt klare på at regjeringa ikkje skulle mjuke opp innvandringspolitikken etter at Frp gjekk ut av regjering. Men det tok dessverre berre ein dryg månad etter at vi forlét regjeringa før den første oppmjukinga kom, seier Sylvi Listhaug (Frp).

Det kjem etter at regjeringa foreslo at utlendingar med lang opphaldstid i Noreg kan få opphaldsløyve. Regjeringa har instruert utlendingsstyresmaktene om å utsetje tvangsretur i dei aktuelle sakene medan høyringa går føre seg.

(©NPK)