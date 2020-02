Helsetenesta må bu seg på ein alvorleg virusepidemi

innenriks

– Mykje er framleis uvisst om denne sjukdommen. Vi planlegg derfor for eit breitt spekter av scenario for tida framover i Noreg. Dersom svært mange blir smitta, vil det bli mange som blir så sjuke at dei treng helsehjelp. Helsetenesta og særleg sjukehusa kan då oppleve ei ekstra stor belastning, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) i ei pressemelding tysdag kveld.

Færre enn éin av hundre døyr

Det nyoppdaga koronaviruset er no påvist i nærare 30 land. Det kan arte seg som ei mild forkjøling eller utvikle seg meir alvorleg med dødeleg utgang. Blant symptoma er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Fleirtalet av dei smitta ser ut til å få mild sjukdom, medan eit mindretal får lungebetennelse med komplikasjonar, ifølgje FHI. Eldre og personar med underliggjande sjukdom er mest utsette. Det ser ut til at færre enn éin prosent av dei smitta døyr av sjukdommen, medan 0,1 prosent døyr av vanleg influensa.

Internasjonalt samarbeid

Vold presiserer at Folkehelseinstituttet følgjer situasjonen og samarbeider med internasjonale helsestyresmakter.

– Vi har hyppig kontakt med nordiske og europeiske smittevernstyresmakter og med Verdshelseorganisasjonen (WHO) for å få oppdatert informasjon og drøfte handteringa, seier Vold.

Ein smittevernstrategi har som mål å utsetje spreiinga av covid-19 i landet så lenge som mogleg. Reisande frå område der viruset er påvist, skal derfor ringje fastlegen eller legevakta dersom dei får feber eller symptom i luftvegane dei første fjorten dagane etter heimkomsten, opplyser FHI.