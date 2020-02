Kronprinsen besøker Jan Mayen

innenriks

Tysdag drar kronprins Haakon på dagsbesøk til den forblåste øya. Sist gong ein frå kongehuset besøkte Jan Mayen, var i 1976 med dåverande kronprins Harald.

Det er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som har invitert kronprinsen til Jan Mayen, etter ei oppfordring frå kronprinsen sjølv. Hensikta er først og fremst at kronprinsen skal lære meir om Forsvaret. Når han overtar som regent etter faren sin, vil han ifølgje Grunnlova vere øvste befal over Noregs lands- og sjømakt.

Forsvaret har til kvar tid 14 personar frå cyberforsvaret utstasjonerte på Jan Mayen, medan fire meteorologar òg er stasjonerte på øya. Besetninga skiftar kvart halvår.

Reint strategisk er likevel Jan Mayen mindre viktig for Noreg etter at det militære navigasjonssystemet Loran C vart tatt ned for nokre år sidan.

– Men det er viktig å halde i heva at Jan Mayen er norsk territorium, derfor er Forsvaret opptatt av dette området, seier Bruun-Hanssen til NTB. Han får sjølv jomfruturen sin til øya saman med kronprinsen.

Nyleg vart det fastslått store mineralførekomstar på havbotnen mellom Jan Mayen og Svalbard. Ifølgje forskarar frå NTNU kan det vere snakk om verdiar opp mot 1.000 milliardar norske kroner.

Ein del ligg i den økonomiske sona rundt Jan Mayen, der Noreg har einerett på ressursane.

Også fylkesmann i Nordland Tom Cato Karlsen, som har Jan Mayen i ansvarsområdet sitt, er med på turen.

