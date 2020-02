Millionbot etter eksplosjon på metallgjenvinningsanlegg

innenriks

Det var i november 2017 at ein smelteomn på metallgjenvinningsanlegget Metallco Aluminium på Eina i Vestre Toten eksploderte. Etter eksplosjonen oppstod det ein kraftig brann på anlegget.

To menn mista livet i eksplosjonen, og to andre vart skadde.

No er det tatt ut tiltale mot ein leiar ved bedrifta for brot på arbeidsmiljølova, medan ein annan mann får eit førelegg på 100.000 kroner for brot på arbeidsmiljølova, opplyser Økokrim i ei pressemelding.

Samtidig fått Metallco eit førelegg på 2,5 millionar kroner for brot på arbeidsmiljølova. Bedrifta blir òg pålagd å betale til saman 653.575 kroner i oppreisning og skadeserstatning til dei pårørande og skadde etter ulykka.

