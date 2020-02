Solberg har tillit til Sivertsen

innenriks

– Eg meiner han er ein god fiskeriminister, og eg har tillit til han, seier Solberg til VG.

Sivertsen var måndag på Senja i Troms fór «å rydde opp» overfor Lenvik kommune og har betalt tilbake den etterlønna han fekk utbetalt derifrå. Han har òg bede om å få betale tilbake all godtgjersle han har fått frå fylkeskommunen etter 1. januar.

Dagbladet avslørte tidlegare i februar at Sivertsen fekk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordførar i Lenvik kommune samtidig som han fekk full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det vart òg kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han vart statssekretær.

Sivertsen fekk òg full godtgjersle for fylkestingsverv i Troms og Finnmark etter at han tiltredde som statssekretær i november og seinare som fiskeriminister 24. januar, skreiv VG og Aftenposten måndag.

(©NPK)