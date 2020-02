Busselskap krev Trondheim kommune for millionar

innenriks

I starten av desember var heile elleve av leddbussane til selskapet ute av drift på grunn av skadar på belgen, skriv Adresseavisen.

Til saman vart det i fjor meldt om 63 ulike belgskadar på leddbussane til Tide. Kostnadene per skade varierer frå om lag 3.000 kroner til 100.000 kroner, og det samla tapet skal vere på nærare 1,4 millionar kroner.

Kravet mot kommunen kan bli på 2,5 millionar om kommande reparasjonar blir rekna med, opplyser konsernadvokat Frode Arnesen i eit brev til kommunen.

Skadane oppstår fordi leddet på bussen tar nedi fartshumpane, som Tide meiner er for høge. Bydriftssjef Per Øystein Karlsen i Trondheim bydrift opplyser til Adresseavisen at kravet frå Tide er til behandling, men han vil ikkje ta stilling til påstandane om fartsdumpane før saka er ferdigbehandla.

