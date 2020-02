FHI: Nordmenn som budde på virushotell i Spania, blir vurderte lokalt i Noreg

innenriks

Dei sju norske har budd på eit hotell der fire gjester er smitta med det nye koronaviruset. Fire av dei har kome heim, og dei siste tre skal etter planen reise tilbake til Oslo onsdag, melder NRK.

Ifølgje spanske medium er nær 1.000 gjester på hotellet H10 Costa Adeje Palace no sette i karantene.

– Vi gjer ikkje noka vurdering frå statleg hald av alle nordmenn som kjem heim frå utlandet. Det er noko som blir gjort på heimstaden etter dei råda vi har gitt, seier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

Cruiseskip – spesielt tilfelle

Dermed gjeld det rådet som er gitt til alle andre som har vore i område der covid-19 er påvist. Det går ut på å kontakte lokalt helsevesen om dei har symptom fjorten dagar etter heimkoma.

På spørsmål om kvifor ikkje desse nordmennene blir isolerte, slik som fleire av cruisepassasjerane som var om bord i det virusramma cruiseskipet Diamond Princess, svarar Aavitsland at situasjonen på cruiseskipet var heilt spesiell med ein veldig høg smitteførekomst.

– Eg skjønar at landa som henta ut sine frå det skipet, ønskte å ta seg av dei på ein spesiell måte. Når det gjeld nordmenn som berre har vore i utlandet, så må ein lokalt vurdere kvart enkelt tilfelle.

Alvorleg situasjon

Han avviser at norske styresmakter ikkje tar virussituasjonen alvorleg, og seier at dei heile tida vurderer tiltak, men at ein må vurdere nytta opp mot eventuelle biverknader.

– Vi vil jo gjerne unngå å setje i verk tiltak som ikkje har nokon særleg effekt, seier han.

I Italia er det innført strenge avgrensingar på kvar innbyggjarane kan gå og kva dei kan gjere. Fleire offentlege bygg er stengde, og arrangement er avlyste eller utsette i Lombardia og Veneto.

– Det skal veldig mykje til før vi tilrår slike tiltak i Noreg. Då skal vi ha prov for at det verkeleg har noko for seg. No blir det spennande å følgje situasjonen i Italia framover, seier Aavitsland.

