Forsvarssjefen: Viktig å halde flagget høgt på Jan Mayen

Mellom to rustne kanonar vaiar det norske flagget friskt i den kraftige vinden utanfor Forsvarets hovudkvarter Olonkinbyen på Jan Mayen. Ingen skal vere i tvil om kven den forblåste vulkanøya midt i Norskehavet, 1.000 kilometer frå land, høyrer til.

Jan Mayen har i dag lita strategisk tyding militært sett, men det kan endre seg.

– I og med at Jan Mayen ligg midt i Norskehavet som eit fastmontert hangarskip, har ho eit potensial til å bli ei strategisk viktig øy, seier Bruun-Hanssen.

– Jan Mayen er først og fremst ein del av Noreg. Øya er viktig for territoriet vårt og for å halde suvereniteten vår i området, og ho er sjølvsagt svært viktig fordi ho gir grunnlaget for den økonomiske sona med betydelege ressursar, seier forsvarssjefen.

Kronprinsbesøk

Saman med kronprins Haakon besøkte han for første gong Noregs vestlegaste utpost tysdag.

– Velkomen til Distrikts-Noreg, spøkte stasjonssjefen, oberstløytnant Rune Leirvik, i velkomsthelsinga si til dei to.

Sidan 2. verdskrig har Forsvaret hatt ein eigen stasjon på Jan Mayen med 14 tilsette, i tillegg til fire meteorologar.

Besøket kom i stand etter kronprinsens eige ønske.

– Det er veldig imponerande å sjå Jan Mayen med eigne auge. Dette er ein del av Noreg eg aldri har vore i før. Naturen er utruleg majestetisk, seier kronprinsen, som tysdag fekk ei omvising i Olonkinbyen, som både har bibliotek, utandørs basseng og eiga filosofibu – «Det glade hjørnet».

Økonomisk tyding

Til liks med forsvarssjefen trekkjer han fram Jan Mayens økonomiske tyding.

– Det at vi har ei øy her ute, gjer at vi har ei økonomisk sone rundt. Det har vore aktivitet her som har vore viktig for Noreg i veldig mange år, påpeikar han.

Den norske suvereniteten inneber nemleg kontroll over havområde som er store gyteområde for fisk. Mellom anna blir ein firedel av makrellbestanden anslått å kome herifrå.

Nyleg vart det òg kjent at det er gjort store funn av sjeldne og verdifulle mineral i havet mellom Jan Mayen og Svalbard.

Øya er òg eit viktig hekkeområde for fuglearter som havhest, polarlomvi og alkekonge.

Også stadig fleire turistar trekkjer til øya. I fjor vart 23 båtanløp registrerte, med alt frå eit nederlandsk ektepar i seglbåt til eit fartøy med 400 tyskarar om bord.

Framtid: Forsking

I framtida kan forsking, mellom anna på klimaendringar, bli ein stadig viktigare del av verksemda på Jan Mayen, trur stasjonssjefen. Øya har den nordlegaste aktive vulkanen i verda og vart saman med havområda rundt freda i 2010. Området er svært lite rørt av industrialiseringa.

– Som referansepunkt kan øya ha mykje å seie for forskarar og det å forstå ulike klimamodellar, seier Leirvik.

Også kronprins Haakon trur forsking vil spele ei større rolle framover.

– Det er eg heilt sikker på kjem til å bli ein bit av framtida her, seier han.

Håpar på grep

Leirvik håpar òg Jan Mayens rolle vil bli tatt opp i stortingsmeldinga om nordområda som regjeringa har varsla til hausten.

– Vi får jo håpe regjeringa tar nokre tydelege grep når det gjeld Jan Mayen, seier han.

Sjølv sat kronprins Haakon, som til liks med faren sin er firestjerners general i Forsvaret, i cockpiten då Herkules-flyet landa på bakken på Jan Mayen i vind på opptil 16 sekundmeter.

– Det var friskt. Men vi hadde marginane på vår side, seier kronprinsen.

