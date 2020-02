Historisk mild vinter i åtte fylkar

innenriks

Det opplyser Meteorologisk institutt.

For første gong vil Gardermoen oppleve at gjennomsnittstemperaturen for vinteren er over null grader. I meteorologien tel ikkje dette som vinter, for ein vinterdag blir definert som ein dag med gjennomsnittstemperatur under null grader.

I åtte fylke blir det sett rekordar: Innlandet, Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland og Trøndelag. Nøyaktig kor høg gjennomsnittstemperaturen på desse stadene blir i desember-februar veit meteorologane først når februar er over.

Mildaste vinter sidan målingane starta

Likevel har desse stadene hatt ein så høg snittemperatur hittil at det allereie kan slåast fast at dei har hatt den mildaste vinteren sidan målingane starta. Berre målestasjoner som har vore i drift i meir enn 30 år, er med.

Dei høge temperaturane i Sør-Noreg blir forklarte med at mange lågtrykk har passert frå sørvest, og dei har hatt med seg mild sjøluft.

– Vi har milde vintrar med mykje lågtrykksaktivitet og høge temperaturar frå tid til annan, men det har aldri vore så mildt som i år, seier klimaforskar Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt.

Neste vinter kan bli kald

Dei milde vintrane blir endå mildare enn dei hadde vore utan klimaendringar, i tråd med prognosane for klimaet i framtida, ifølgje meteorologane.

– Ein enkeltvinter kan ikkje knytast direkte til klimaendringane, for vi vil alltid ha naturlege variasjonar. Neste vinter kan bli veldig kald. Men vi kan slå fast at vi får stadig fleire varmerekordar, medan kulderekordar blir sjeldnare. I 2019 sette vi til dømes 159 varmerekordar, men berre 27 kulderekordar. Auken i varmerekordar over tid kjem av den globale oppvarminga, seier klimaforskaren.

Fakta om vêrrekordane

Oslo

Både på Blindern og Tryvannshøgda har vinteren vore rekordmild. Det er aldri før målt så få vinterdagar på Blindern i Oslo som denne sesongen,, og for første gong blir gjennomsnittstemperaturen i både desember, januar og februar over null grader. Blindern har heller aldri før i ein vinterperiode målt så få dagar med fem kuldegrader eller meir, og det har heller aldri vore så få dagar med målbar snødjupne.

Viken

Gardermoen, Rygge og Asker har registrert den mildaste vinteren sin nokosinne. Gardermoen vil for første gong ha ein gjennomsnittstemperatur på over null grader.

Innlandet

Det blir rekordar sju stader. Målestasjonene på Dovre, Drevsjø, Kise, Østre Toten, Lillehammer, Vest-Torpa og Fagernes set alle rekord for høgaste gjennomsnittstemperatur i vinterperioden.

Vestfold og Telemark

To stasjonar i fylket set rekord. Det er Melsom og Færder fyr.

Agder

Her blir det sett rekord ved fem målestasjoner: Oksøy fyr, Torungen fyr, Landvik, Lindesnes fyr og Lista fyr.

Rogaland

Det har vore den mildaste vinteren nokosinne på Sola og på Utsira fyr.

Vestland

Her blir det sett rekordar på Slåtterøy fyr, Takle i Gulen og på Ytterøyane fyr. Det er òg mogleg at dei to stasjonane Flesland og Florida i Bergen klarer å slå rekorden frå vinteren 2013/14, men sannsynlegvis gjer dei ikkje det.

Trøndelag

I Trøndelag fylke blir det sju rekordar for mildaste vinter: Sula, Snåsa, Ørland, Halten fyr, Buholmråsa fyr, Nordøyan fyr og Sklinna fyr.

Kjelde: Meteorologisk institutt

