Mann arrestert for væpna hotellran i Stavanger

innenriks

Politiet i Sørvest melde om eit ransforsøk på eit hotell klokka 1.37 natt til onsdag. Ein maskert mann viste fram ein pistol og trua ein tilsett, men fekk ikkje med seg pengar fordi det er eit kontantfritt hotell, opplyser politiet.

Like etter vart det meldt om eit nytt ran frå eit anna hotell.

Ein maskert mann var truande og hadde framvist eit handvåpen. Han fekk med seg pengar og forlét staden, skriv politiet i Sørvest på Twitter.

– Vi har ein sterk mistanke om at det er samanheng mellom dei to rana, seier operasjonsleiar Dag Steinkopf i Sørvest politidistrikt til NTB.

Ein mann i 20-åra er arrestert i saka. Ein annan mann i 20-åra vart arrestert då han prøvde å stikke av frå politiet.

– Éin er arrestert og éin henta inn. Det er fordi det er sterkare mistanke mot den eine enn mot den andre, seier Steinkopf.

Han stadfestar at dei to er kjente for politiet frå før, og at politiet no gjennomfører vitneavhøyr for å få ei beskriving av gjerningspersonen og slik avdekke om begge var involverte i rana.

