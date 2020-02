NHO om virusutbrotet: Viktig med dialog med tilsette

innenriks

– Her må bedriftene til kvar tid halde seg til dei råda som helsestyresmaktene gir. Nokre bedrifter har valt å be tilsette som har vore i område der viruset er påvist, om å vere heime. Her står sjølvsagt kvar bedrift fritt til å finne dei løysingane som passar. Men vi vil presisere at helsestyresmaktene sit på ekspertisen her, og det viktigaste er å følgje råda deira, seier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Ho peikar på at det er forskjell i korleis ulike bedrifter kan handtere smittefaren.

– Det kan vere grunn til å nemne at det er forskjell på ei bedrift som kan leggje til rette for heimekontor, versus ei bedrift der fysisk nærvær er nødvendig, seier Melsom.

Equinor og Nordea er blant norske selskap som har opplyst at tilsette som har vore på reise i land hardt ramma av covid-19-viruset, er bedne om å halde seg heime i fjorten dagar.

– Det er elles viktig å tenkje på at vi er i ein spesiell situasjon. Det stiller krav både til arbeidsgivar og til arbeidstakarane. Erfaringa mi er at i slike situasjon er dialog viktig, mellom tillitsvalde, arbeidsgivarar og arbeidstakarar, seier Melsom.

(©NPK)