Regjeringa gir ordre om riving av Y-blokka

13. desember i fjor gav Oslo kommune løyve til riving av Y-blokka. Løyvet vart klaga inn for Fylkesmannen i Oslo og Viken, og kommunen gav utsett iverksetjing av løyvet til klagene var behandla av Fylkesmannen. 21. februar stadfesta Fylkesmannen riveløyvet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender onsdag brev til Statsbygg om at dei kan starte arbeidet med å førebu riving, seier statsråd Nikolai Astrup.

– Departementet har i dag behandla førespurnaden om utsett iverksetjing av riving og kome fram til at vi ikkje innvilgar han, seier Astrup til NRK.

Håpar at arbeidet kan setjast i gang

Grunnen til at han gir klarsignal til å gå vidare med rivinga, er at departementet meiner at det ikkje kjem fram nye argument som ikkje er vurderte tidlegare.

Astrup seier at det vil ta litt tid å førebu arbeidet med rivinga.

– Men ambisjonen min er at vi no skal setje i gang og få levert på vedtaket som Stortinget har gjort, seier Astrup.

Søksmål

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka har tidlegare varsla at dei går til søksmål mot staten for å stoppe rivinga av blokka i regjeringskvartalet i Oslo. Blant deltakarane i støtteaksjonen er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening.

Dei seier at prosessen rundt rivinga er forma slik at ingen kan klage på ho, noko dei meiner er udemokratisk. Derfor seier dei at dei ikkje hadde noko anna val enn å gå til søksmål.

Dei har samtidig bede om at det blir gitt utsett iverksetjing av riveløyvet til rettskraftig dom ligg føre.

Picasso og Nesjar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriv i ei melding at det ikkje skal givast utsett iverksetjing av riveløyvet.

– Det er mellom anna lagt vekt på at utsett iverksetjing vil forårsake betydelege økonomiske konsekvensar for det offentlege og vere til hinder for gjennomføring av politisk gjort vedtak om å gjenreise regjeringskvartalet. Departementet har òg lagt vekt på at søksmål høgst sannsynleg ikkje vil få eit anna utfall enn at reguleringsplanen og rammeløyvet blir haldne oppe som gyldige, heiter det frå departementet.

Y-blokka stod ferdig i 1969 som ein del av regjeringskvartalet. Ho er teikna av arkitekt Erling Viksjø og blir omtala som eit seinmodernistisk hovudverk i Noreg. Kunstnarane Carl Nesjar og Pablo Picasso står bak verka «Fiskerne», som ein kan sjå på veggen ut mot Akersgata, og «Måken» i vestibylen.

