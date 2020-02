SAS reknar med virustap på 200 millionar

innenriks

Det kjem fram i rapporten for årets første kvartal, som vart lagd fram onsdag.

SAS flyg rundt 250.000 passasjerar til og frå Shanghai og Beijing kvart år, og bortfallet av inntekter frå kansellerte flygingar i februar og mars er venta å bli på rundt 200 millionar svenske kroner.

I kvartalsrapporten trekkjer flyselskapet fram at inntektene aukar, men at dette blir motverka av mellom anna negative valutaeffektar og omlegging til ny rekneskapsstandard. Underskotet før skatt aukar frå 576 millionar svenske kroner i første kvartal i fjor til 1.087 millionar svenske kroner i same periode i år.

– Den svenske og norske krona er framleis svak mot den amerikanske dollaren og euroen. Dermed aukar kostnadene våre og også prisnivåa for kundar som reiser utanlands. På den andre sida gir dei søkkande drivstoffprisane i den siste tida ei positiv utvikling, seier konsernsjef Rickard Gustafson.

Han understrekar at marknaden er utfordrande, men at passasjertalet har auka med 1,5 prosent. Marknadsdelen i Skandinavia har auka med 1,6 prosentpoeng til 29 prosent.

(©NPK)