Støre krev svar frå Solberg om virusberedskapen

innenriks

– Ei rekkje land går gjennom beredskapen sin i møte med ei spreiing av koronaviruset. Kan statsministeren forsikre om at helsestyresmaktene har dei nødvendige fullmaktene, planane og dei økonomiske ressursane til å møte ei spreiing av koronaviruset i Noreg?

Det skriv Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre onsdag kveld i eit brev til statsminister Erna Solberg (H). Det er hittil ikkje påvist virussmitte hos personar i Noreg, men virustilfelle er no registrert i ei rekkje europeiske land.

Støre viser til at spreiinga av det nye koronaviruset, som gir opphav til sjukdommen covid-19, har fått Verdshelseorganisasjonen (WHO) til å meine at vi kan stå overfor ein pandemi.

– Det betyr at ein må pårekne spreiing av viruset over landegrenser i alle delar av verda. Folkehelseinstituttet varslar at ein må pårekne at viruset òg kan smitte i Noreg, konstaterer Støre.

Den tidlegare helseministeren seier samtidig at Noreg har eit sterkt og moderne smittevern. Han minner om at Noreg sist møtte ein pandemi under den såkalla svineinfluensa-epidemien for over ti år sidan.

Sjølv om det førebels ikkje er påvist virussmitte hos personar i Noreg, har Folkehelseinstituttet bede helsestellet om å førebu seg på ein alvorleg epidemi.

Ein pandemi er eit sjukdomsutbrot som rammar svært mange menneske og spreier seg over store delar av verda, ifølgje Folkehelseinstituttet.

(©NPK)