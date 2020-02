Svakare resultat for laksegiganten Salmar

innenriks

Til samanlikning var resultatet før skatt i same periode året før nesten 1,37 milliardar kroner. Det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) var på 658 millionar kroner, ein nedgang frå 935 millionar kroner.

– Fjerde kvartal vart svakare enn venta for Salmar-konsernet. Det kjem i hovudsak av høgt slaktevolum for Midt-Noreg i byrjinga av kvartalet då lakseprisen var på sitt lågaste. Samtidig er det tilfredsstillande å sjå at segment Nord-Noreg leverer sterkt forbetra resultat etter fleire svake kvartal, seier konsernsjef Gustav Witzøe.

Styret i selskapet innstiller på eit utbyte per aksje på 21 kroner for 2019.

Salmar-aksjen vart ved lunsjtid onsdag omsett for 446,20 kroner, ein nedgang på 3,4 prosent frå opningskursen – på ein dag prega av massiv nedgang på Oslo Børs. Det siste året har kursen styrkt seg nesten 10 prosent.

Fakta om Salmars kvartalsresultat

Nøkkeltal frå Salmar ASAs resultatrekneskap for fjerde kvartal 2019. Tal for same periode i 2018 i parentes.

* Driftsinntekter: 3.187 millionar kroner (3.101 millionar kroner)

* Driftsresultat (EBIT): 877 millionar kroner (1.349 millionar kroner)

* Resultat før skatt: 891 millionar kroner (1.366 millionar kroner)

