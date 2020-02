Aktor krev 1,5 års fengsel i bildrapssak i Nordfjord

innenriks

To kvinner på 65 og 57 år mista livet då dei vart påkøyrde på ein gangveg på Nordfjordeid i romjula 2018. Aktor i saka, Kristine Herrebrøden, meiner at den no 54 år gamle sjåføren sovna bak rattet, eventuelt var lite merksam over lengre tid.

Ho viste i retten torsdag til at mannen tidlegare er domfelt for ruskøyring, og at allmennpreventive omsyn veg tungt, skriv Bergens Tidende.

Mannen er tiltala for aktlaust drap, farleg køyring, køyring i ruspåverka tilstand og bruk av narkotika. Ifølgje påtalemakta var han påverka av amfetamin og klonazepam. 54-åringen erkjenner ikkje straffskuld.

Ulykka skjedde på ein gangveg i Kjølsdalen i Stad kommune på kvelden tredje juledag i 2018. Dei to kvinnene vart erklærte døde på staden. Den tiltala har i retten sagt at han ikkje hugsar stort frå tida før, under og etter ulykka.

Rettssaka i Sogn og Fjordane tingrett starta tysdag og vart avslutta torsdag.

