DN: Leiarstriden i Venstre skal vere avblåsen – Grande freda

Det opplyser ei rekkje sentrale kjelder i og utanfor valnemnda til avisa. Dei meiner Grande er freda, og at valnemnda tar signalet om å verne freden som no skal vere i partiet.

Om ei dryg veke skal valnemnda i Venstre møtast og avgjere kven som skal leie partiet i tida framover. Innstillinga skal vere ferdig 6. mars.

Vinden ser altså ut til å ha snudd etter at ei rekkje fylkeslag før jul tok til orde for ei fornying i partileiinga, der fleire ønskte Sveinung Rotevatn eller Abid Raja som partileiar. Valnemnda skal ifølgje DN ha fått over tusen innspel.

Då Frp gjekk ut av regjeringa, sette Grande inn dei to som ministrar – Raja som kulturminister og Rotevatn som klima- og miljøminister. Samtidig skifta ho ut heile statssekretær- og rådgivarapparatet – og dette kan samla sett ha stilna krav om fornying og større geografisk spreiing.

Ifølgje avisa skal både Rotevatn og Raja ha ønske om å bli nestleiarar i ei samansetning der Grande held fram som leiar.

Også stortingsrepresentant Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø har stilt seg til disposisjon til nestleiarvervet overfor valnemnda.

