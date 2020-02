Folketalet fell i Nord-Noreg – aukar kraftig på Austlandet

innenriks

Oslo og Akershus står åleine for over halvparten av folketalsveksten i Noreg, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Totalt auka folketalet i Noreg med 39.400 i 2019.

I fem fylke fall folketalet i fjor: Dette gjeld Oppland, Sogn og Fjordane og dei tre nordnorske fylka. Tala er baserte på dei gamle fylka, sidan det ikkje finst samanliknbar statistikk for den nye fylkessamansetninga.

I tillegg til Oslo og Akershus bidrog òg Rogaland (+ 4.237), Hordaland (+ 3.634) og Trøndelag (+ 3.079) betydeleg til folketalsveksten.

Det er innvandring som står for mesteparten av folketalsveksten i Noreg. For landet under eitt stod innvandringa for 65 prosent av veksten, medan 35 prosent kjem av at det er fleire fødslar enn dødsfall.

– Nettoinnvandringa gjer at dei fleste fylka har vekst. Men viss ikkje innvandringa hadde vore der, ville det vore ganske mange fleire fylke som hadde mista folk. Dei einaste som då framleis ville hatt vekst, er Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Agder-fylka, seier seniorforskar Astri Syse i SSB til NTB.

Utflytting i nord

I Nord-Noreg fall folketalet med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland i fjor, og Nord-Noregs del av folket er no nede i 9 prosent. Nedgangen ville ha vore endå kraftigare om det ikkje var for innvandring.

– Den største utflyttingsstraumen går frå Troms og Finnmark. Deretter kjem Nordland og Sogn og Fjordane, seier Syse.

235 kommunar hadde nedgang i folketalet i fjor. Dette gjeld 21 av dei 26 kommunane i Oppland og 74 av dei 87 nordnorske kommunane, ifølgje SSB. I dei fleste kommunane der folketalet fell, kjem det av både utflytting og at det er færre fødslar enn dødsfall.

– 188 kommunar har nettoutflytting. Stort sett flyttar folk til andre delar av landet, men noko kjem òg av utvandring, seier Syse.

Unge flyttar inn

I over halvparten av kommunane er det fleire dødsfall enn fødslar. I dei fleste av desse kommunane fell òg folketalet, men blant unntaka er kommunar som Hvaler, Porsgrunn, Halden, Ringerike, Hamar og Moss.

– Her er det ganske mange gamle folk, noko som fører til at fleire døyr. Samtidig er det attraktivt for unge å flytte dit, og dette gjer at desse kommunane likevel er på topplista over kvar folketalsveksten er størst, seier Syse.

Dei største kommunane i landet har alle fødselsoverskot, men nettoinnflytting står for mesteparten av auken i folketalet.

– Stort sett er innflyttinga høgare enn fødselsoverskotet i storbyane. Dette gjeld både i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger, og dessutan Kristiansand og Bærum, seier Syse.

Det er likevel fire store unntak her, understrekar ho:

– I Lørenskog, Ullensaker, Nordre Follo og Tønsberg er det veldig stor innflytting samanlikna med fødselsoverskotet.

Oslo veks

Folketalet i Oslo auka med 12.400 i fjor, og nettoinnflyttinga stod for rundt 7.000 av dette, medan resten blir tilskrive fødselsoverskotet.

Nettoinnflyttinga til Oslo kjem i lita grad som flytting frå resten av landet, men består for det meste av innvandring, noko SSB-forskaren mellom anna forklarer med høgt press på bustadmarknaden.

I staden veks nabofylke som Akershus og Østfold mykje på grunn av innanlands flytting, og ein mindre del av veksten der kjem av innvandring.

Dette er til dømes tydeleg i kommunane Lørenskog og Ullensaker, som faktisk har høgare netto tilflytting frå resten av landet enn Oslo.

