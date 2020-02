Forskar: Ugifte døyr langt tidlegare enn gifte

innenriks

Demografiforskar Øystein Kravdal i Folkehelseinstituttet seier til forskning.no at tala må setjast på den helsepolitiske dagsordenen.

Ugifte menn over 50 år har i dag nesten dobbelt så høgt sannsyn for å døy samanlikna med gifte menn på same alder. Ugifte kvinner har minst 1,7 gonger så høg døyelegheit som gifte kvinner på same alder.

– I 1975 var døyelegheita blant ugifte menn og kvinner omtrent 20 prosent høgare enn blant gifte. No har ho vorte over 80 prosent høgare, seier Kravdal.

– Samanliknar vi til dømes folk som har akkurat same kreftsjukdom, i akkurat same organ, som er oppdaga til same tid, så ser vi at det går dårlegare med dei som er ugifte, seier han.

