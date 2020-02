Grøne organisasjonar kritiserer Oljefondet for manglande klimagrep

innenriks

– Oljefondet dryger i det lengste med å ta klimagrepa Stortinget har bede om, seier leiar Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

Torsdag la Oljefondet fram årsrapporten for 2019 som viser at fondet hadde ei avkasting på 1.692 milliardar kroner i fjor, eit historisk godt resultat.

Blir ikkje høyrde

Etikkrådet har tilrådd uttrekk av fleire selskap, men Noregs Bank lyttar ikkje til tilrådingane, meiner Riise.

Fem år etter Stortingets vedtak har ingen selskap vorte ekskluderte på bakgrunn av høge klimautslepp, og fondet er framleis inne i nokon av dei største kolselskapa i verda.

– Tidlegare låg Oljefondet i front internasjonalt på å ta klimagrep i forvaltninga, men no er det andre fond som tar langt tøffare grep. Fondet har framleis dobbelt så stort klimaavtrykk som Noreg, seier Riise.

Opphengt i olje

Greenpeace Noreg meiner at norsk økonomi framleis er for oljeavhengig.

– Tala viser jo òg at fondet ikkje er ute av så mange fossilselskap som Finansdepartementet ville gi inntrykk av. I fjor sa regjeringa at fondet skulle ut med 66 milliardar frå 134 oppstraumsselskap. Fasiten no viser at dei berre er ute av 30 oljeselskap, og verdiane av fondet i oljeaksjar har auka. Det er ei feil utvikling, seier leiar Frode Pleym.

