Helsedirektøren åtvarar mot stigmatisering av kinesarar og italienarar

– Det aller viktigaste folk kan gjere for å bidra, er dei små tinga som speler ei stor rolle for å hindre smittespreiing. God handhygiene, gode hostevanar og ei openheit når ein blir sjuk og har vore ute og reist, seier Guldvog til NTB.

Han åtvarar mot å bidra til å stigmatisere dei som er smitta eller sette i karantene.

– Vi skal ikkje bli redde for italienarar sjølv om vi høyrer at det er fleire frå Italia som er smitta, og vi skal ikkje bli redd for kinesarar. Vi må prøve å halde oss til fakta. Alle er like sårbare for dette viruset, og det er eit stort samarbeid som skal til for å handtere dette på ein god måte.

Planlegg for 25 prosent smitta

På ein pressekonferanse torsdag sa direktøren i Helsedirektoratet at norske helsestyresmakter no planlegg for at så mange som 25 prosent av folket blir smitta av det nye koronaviruset.

– Viss 25 prosent av folket blir smitta, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bede helsetenesta planleggje for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personar tar kontakt med helsetenesta på grunn av sjukdom, sa Guldvog.

Helsedirektøren sa at det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggingar.

– Kanskje må så mange som 1.400 til 2.800 ekstra inn til intensivbehandling. I ein slik situasjon må så å seie all planlagd behandling blir utsett, sa Guldvog etter eit møte med Beredskapsutvalet for biologiske hendingar.

Førebudd på kraftige tiltak

Han opplyste vidare at dei er førebudde på å setje i verk kraftige tiltak i helsetenesta.

– Vi har klarlagt smittevernutstyret. Forsyningssituasjonen ifølgje Verdshelseorganisasjonen er krevjande. Det blir produsert mindre slikt utstyr i dag enn det verda har behov for. Vi prøver å skape nasjonale løysingar, sa helsedirektøren.

Han opplyste at dei har vedtatt å kalle inn Sentralt totalforsvarsforum, som er eit sivilt-militært samarbeidsorgan beståande av representantar frå Forsvaret og ei rekkje sivile etatar og direktorat med ansvar innanfor totalforsvar og samfunnstryggleik.

Scenario 1

I tillegg vil Beredskapsutvalet for biologiske hendingar òg ha hyppigare møte i tida framover for å diskutere virussituasjonen. Første møte blir neste veke.

I møtet på torsdag snakka dei ulike etatane i utvalet om tema som omdisponering av helsepersonell, korleis ein skal ta vare på heimeisolerte, og kva pasientgrupper som er på sjukehus, men som under eit utbrot kan bli behandla i heimkommunen.

Helsestyresmaktene kallar den noverande situasjonen for «scenario 1» fortel direktør Johan Torgersen ved divisjon for kvalitet og forløp ved Helsedirektoratet til NTB.

Første tilfelle

Onsdag kveld kom nyheita om det første stadfesta tilfellet i Noreg. Tromsø kommune stadfesta at det var ei kvinne busett i kommunen som hadde testa positivt på det nye koronaviruset, etter å ha kome heim frå dei smitteramma områda i Kina i helga. Personen er ikkje sjuk, men er sett i heimekarantene.

Folkehelseinstituttet har sett i verk smittesporing og vurderer alle som kan ha vore i kontakt med kvinna.

– Det er ikkje veldig mange, for her har ein tatt forholdsreglar. Vi ser på sannsynet for at det kan ha vore nokon smitte her, som svært låg, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NTB.

