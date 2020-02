Helsedirektoratet kallar inn til pressekonferanse om koronaviruset

innenriks

På pressekonferansen vil leiinga i Helsedirektoratet orientere om stoda for koronasmitte i Noreg og kva tiltak som blir gjorde.

Onsdag kveld stadfesta Folkehelseinstituttet på ein pressekonferanse at ein person har testa positivt på det nye koronaviruset, etter å ha kome heim frå dei smitteramma områda i Kina i helga. Personen er ikkje sjuk, men er sett i heimekarantene.

Seinare same kveld stadfesta Tromsø kommune at personen er busett i kommunen deira, og at det er ei kvinne.

– Ein svak positiv prøve kombinert med ein person som er no er frisk, gjer det svært lite sannsynleg at personen er smittefarleg, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

