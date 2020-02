Helsetenesta tar høgd for at 25 prosent av folket blir koronasmitta

innenriks

– Viss 25 prosent av folket blir smitta, og det er det scenarioet Folkehelseinstituttet har bede helsetenesta planleggje for, så kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personar tar kontakt med helsetenesta på grunn av sjukdom, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på ein pressekonferanse torsdag.

Guldvog sa at det kan føre til mellom 14.000 og 16.500 ekstra innleggingar.

– Vi kan tenkje oss at det er behov for frå 1.400 til 2.800 ekstra som må til intensivbehandling. I ein slik situasjon må så å seie all planlagd behandling blir utsett i helsetenesta, sa helsedirektøren etter eit møte med Beredskapsutvalet for biologiske hendingar.

Førebudd på kraftige tiltak

Han opplyste vidare at dei er førebudde på å setje i verk kraftige tiltak i helsetenesta.

– Vi jobbar ut ifrå at vi kan kome til å få strekk i kapasitet når det gjeld mellom anna intensivbehandling. Vi har klarlagt smittevernutstyret. Forsyningssituasjonen ifølgje Verdshelseorganisasjonen er krevjande. Det blir produsert mindre slikt utstyr i dag enn det verda har behov for. Vi prøver å skape nasjonale løysingar, sa helsedirektøren.

Han opplyste at dei har vedtatt å kalle inn Norsk Totalforsvarsforum, som er eit landsdekkjande, forsvarsrelatert samarbeids- og interesseforum for organisasjonar og enkeltpersonar som er opptatt av samfunnstryggleik og beredskap.

Første tilfelle

Onsdag kveld kom nyheita om det første stadfesta tilfellet i Noreg.

Folkehelseinstituttet stadfesta då på ein pressekonferanse at ein person har testa positivt på det nye koronaviruset, etter å ha kome heim frå dei smitteramma områda i Kina i helga. Personen er ikkje sjuk, men er sett i heimekarantene.

Seinare same kveld stadfesta Tromsø kommune at personen er busett i kommunen deira, og at det er ei kvinne.

– Ein svak positiv prøve kombinert med ein person som no er frisk, gjer det svært lite sannsynleg at personen er smittefarleg, sa kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

