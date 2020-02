innenriks

Medlemstalet har auka med rundt 200 det siste året.

– Inntrykket vårt er at støtta til saka til palestinarane er brei i Noreg, og at det er fint at fleire folk vel å gi uttrykk for dette engasjementet gjennom ein medlemskap hos oss, seier leiar Kathrine Jensen i Palestinakomiteen til Dagen.

