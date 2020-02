Mindre antibiotikabruk i norsk fiskeoppdrett

innenriks

Bruken av fleire typar legemiddel er på veg ned i norske oppdrettsanlegg. Folkehelseinstituttets nye tal for 2019, basert på data samla inn frå legemiddelgrossistane, viser at det særleg blir brukt mindre antibiotikum og legemiddel for å kjempe mot lakselus.

– Det reduserte forbruket av legemiddel mot lakselus gir håp om at resistenssituasjonen kan betre seg, seier seniorrådgivar Irene Litleskare i Folkehelseinstituttet i ei pressemelding.

Det er likevel ikkje alle legemiddel det blir brukt mindre av. Bruken av roande og bedøvande middel har auka eller er stabil.

