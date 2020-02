Opposisjonen krev at Sivertsen får sparken

innenriks

– I morgon møtest regjeringa til Kongen i statsråd. Der bør Solberg gi Sivertsen beskjed om at han er ferdig i regjering, seier SVs Kari Elisabeth Kaski til Dagbladet.

Ho gjer det klinkande klart at partiet hennar ikkje lenger har tillit til fiskeriministeren etter dei mange medieoppslaga om mellom anna statsrådens dobbeltlønn og etterlønn.

Dersom Solberg ikkje lyttar til kravet, vil ho bli kalla inn på teppet i Stortinget neste veke, seier Kaski. SV vil likevel ikkje stille mistillitsforslag til Sivertsen.

– Vi meiner det er ansvaret til Erna Solberg å rydde opp i dette rotet. No må ho faktisk opptre som ein leiar og ta ansvar, seier Kaski.

Ap: Må gå

Også Arbeidarpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland meiner det berre er éin utgang på saka: At Sivertsen blir fjerna.

– Eg kan ikkje skjønne anna enn at han må gå. Anten er han eit ordentleg rotehovud, eller så er han ikkje til å lite på i det heile. Begge delar er like ille, seier Aasland til NTB.

– Vi er avhengig av tillit til fiskeriministeren. Men det er vanskeleg å halde seg til han no. Det inntrykket som har festa seg hos meg, er at han seier éin ting, men gjer noko anna. Det gjer han til ein person ein ikkje kan stole på, held han fram.

Solberg: Tillit til Sivertsen

Solberg erklærte så seint som tysdag at ho har tillit til Sivertsen, men rådde han til å melde seg ut av Frimurarlosjen etter avsløringar om at fiskeriministeren var ein høgtståande medlem.

Onsdag følgde Sivertsen rådet frå statsministeren og melde seg ut.

Torsdag rulla saka vidare då det vart kjent i Aftenposten at Sivertsen skreiv under på ei årsmelding frå eit byggjefirma i januar i kraft av å vere styreleiar, trass i at han måndag hevda at han sa frå seg alle styreverv då han vart utnemnd til statssekretær i november.

– Erna må ta affære

Ap krev til liks med SV at Solberg tar affære.

– Endå ein gong verkar ho som ein svak leiar, som ikkje ser ut til å vere i stand til å ta grep. Det verkar jo nærast som om statsrådane får lov til å gjere kva dei vil. Dette svekkjer truverdet hennar, slår Aasland fast.

Han har no sendt elleve spørsmål til statsministeren om korleis ho har vurdert rolla til Sivertsen når det gjeld sakene om dobbeltlønn, etterlønn og andre verv han hadde.

– Eg forventar klare svar, seier Aasland.

