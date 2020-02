Opposisjonen vil ha nye Nav-svar frå regjeringa

innenriks

– Eg meiner regjeringa må avklare overfor Stortinget at den informasjonen vi har retta oss etter, er rett, seier ho til NTB.

Hansen er saksordførar for undersøkingane kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget gjer i Nav-saka.

Ho får støtte frå Hans Inge Myrvold i Senterpartiet, som ber regjeringa komme på banen.

– Det er utruleg viktig at dei kjem til Stortinget med reell og korrekt informasjon, slik at vi ikkje hamnar i ein slik situasjon som den vi no står midt oppe i, seier han til NTB.

Fekk ikkje innsyn

Det vekte oppsikt då tidlegare høgsterettsdommar Karl Arne Utgård sist veke i ei EØS-rettsleg forklaring konkluderte med at få eller ingen er urettmessig dømde i trygdesaka.

Torsdag vart det ny merksemd om saka då Rett24 publiserte ein artikkel der det kjem fram at EU-kommisjonen ser ut til å støtte Utgårds syn.

Ifølgje nettstaden meiner EU-kommisjonen at det er opp til statane sjølve om dei vil stille opphaldskrav i samband med retten til sjukepengar, så lenge ein får ta med ytinga om ein flyttar permanent.

– Det er synd at Stortinget ikkje har fått innsyn i grunngivinga til regjeringsadvokaten, som førte til at regjeringa konkluderte med at regelverket var tolka feil, sjølv om vi har bedt om det. At det no har komme ein diskusjon, gjer den grunngivinga endå meir relevant, seier Eva Kristin Hansen i Ap.

Ingen enkle svar

Svein Harberg i Høgre, som er nestleiar i komiteen, seier det er krevjande at det no synest å vere heilt ulike oppfatningar om saka i dei juridiske miljøa.

– Dette understrekar to ting: Det er ingen enkle og soleklare svar her, svar som ein finn ut av over natta. Og for det andre: Kva granskingsutvalet finn ut, og korleis ein kan få svar på dette, blir meir og meir viktig, seier han til NTB.

Utvalet skulle opphavleg levere ei mellombels avklaring på om saka strekkjer seg lenger tilbake enn 2012, i månadsskiftet januar/februar. Men avklaringa har late vente på seg.

– Burde vore løfta til Efta

Frp-representant Solveig Horne i kontrollkomiteen meiner diskusjonen som har oppstått, viser kor viktig det er å vente på rapporten frå granskingsutvalet 1. juni før ein trekkjer alle konklusjonane i saka.

– Dette er komplisert juss, seier ho til NTB.

Kontrollkomiteen gav frå seg innstillinga si denne veka, noko Horne meiner var for tidleg.

– Vi må berre sjå kva granskingsutvalet kjem med. Uansett viser jo dette at saka burde ha vore løfta til Efta-domstolen, seier Freddy André Øvstegård i SV til NTB.

Feilaktig dømde

I fjor haust kunngjorde Nav, regjeringa og Riksadvokaten at Nav sidan 2012 hadde feiltolka EU-regelverket som gir rett til mellombels å ta med seg sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar til andre EØS-land.

Minst 78 personar kan vere feilaktig dømde for trygdesvindel på grunn av feiltolkinga av regelverket. Sakene er no i rettssystemet, medan om lag 2.000 tilbakebetalingskrav frå Nav skal gjerast om.

NTB var torsdag i kontakt med setjeriksadvokat Henry John Mæland, som har ansvaret for Nav-sakene. Han ønskjer ikkje å kommentere saka no.

(©NPK)