Rapport: Noreg manglar oversikt over torturoffer

I rapporten har organisasjonen undersøkt om Noreg klarer å fange opp personar som har vore utsette for tortur, og om denne gruppa får eit godt nok rehabiliteringstilbod.

Blant hovudfunna i rapporten er at rehabiliteringstilbodet til torturutsette er fragmentert og personavhengig, og at tilbodet i Noreg står i sterk kontrast til både Danmark og Sverige. Desse landa har eigne senter som jobbar heilskapleg med desse spørsmåla og som i fleire tiår har tilbode tilpassa rehabilitering for denne gruppa.

– Funnet i rapporten indikerer at mange torturutsette i Noreg ikkje får innfridd retten sin til rehabilitering, og at tilbodet som blir gitt frå norske styresmakter, ikkje er godt nok, heiter det.

Krev kompetanseheving

Rehabiliteringstilbodet for torturutsette i Noreg blir tatt vare på av det ordinære helsevesenet, med unntak av tilrettelagt tannhelsetilbod til tortur-, overgrepsutsette og personar med odontofobi (TOO).

For å bruke helsevesenet treng ein kunnskap om tilboda, og mange flyktningar oppsøkjer ikkje den hjelpa dei treng. Tilbodet er òg avhengig av kunnskapen til helsevesenet om flyktninghelse, ifølgje rapporten.

Skadar etter tortur står i dag i liten eller inga grad på timeplanen hos relevante yrkesstudiar i Noreg, som medisin, psykologi, rettsvitskap, sjukepleie og politiutdanning.

– Inga oversikt

Eit anna funn i rapporten er at ingen har oversikt over kor mange menneske i Noreg som har opplevd tortur.

Ifølgje ekspertar er det eit svært vidt anslag på mellom 10.000 og 35.000 menneske med fluktbakgrunn som har vore utsette for tortur før dei kom til landet.

– Dessverre avdekkjer denne rapporten òg manglande systematikk i identifiseringsarbeidet når det gjeld tortur, og generelt svak kunnskap om og avgrensa bruk av sentrale dokument, som Istanbul-protokollen, heiter det.

Røde Kors ønskjer at spesialisert og tverrfagleg kompetanse om tortur blir samla i eitt eller fleire institusjonaliserte fagmiljø òg i Noreg, og dei vil at styresmaktene utarbeider ein nasjonal handlingsplan for å styrkje dette arbeidet.

Vil følgje opp rapporten

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet seier i ein kommentar til NTB at ho no skal gå grundig gjennom rapporten og sjå korleis han bør følgjast opp.

– Eg er særleg opptatt av at vi sikrar god kompetanse i tenestene om kva slags behandlingstilbod og oppfølging torturutsette treng, seier ho.

– Her er dei distriktspsykiatriske sentera sentrale. Dei regionale ressurssentera om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS) har òg ei viktig rolle i å spreie kunnskap om korleis helsetenesta bør følgje opp personar som har vore utsette for vald og tortur, legg ho til.

