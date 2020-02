Regjeringa jobbar for vindkraftavklaring før sommaren

innenriks

I fjor haust vart arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft på land utsett, medan regjeringa varsla ein gjennomgang av heile konsesjonsprosessen. Behandlinga av nye konsesjonar vart òg stansa.

No varslar Bru at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) truleg kan starte behandlinga av 11 nye vindkraftkonsesjonar til sommaren, skriv Aftenposten.

– Regjeringa vil ha avslutta arbeidet sitt med dette før sommaren. Dersom saka krev lovendring og dermed stortingsbehandling, kan det ta litt lengre tid før vi har ferdig dei nye konsesjonskrava, og vi tar opp att behandlinga av konsesjonane, seier Bru til avisa.

Regjeringa har tidlegare varsla at krava til konsesjonane blir skjerpa, mellom anna ved strengare praksis for forlenging av byggefristar og ved at fylkeskommunane skal konsulterast i vindkraftsaker.

(©NPK)