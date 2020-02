DNB tapte i Høgsterett – må ut med 350 millionar til kundane

innenriks

– Høgsterett har i dag gitt Forbrukarrådet medhald i saka mot DNB Asset Management. Vi erkjenner at vi ikkje nådde fram med vårt syn om at fonda det var snakk om, var forvalta i tråd med det som var førespegla kundane, seier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

– Det tyder samtidig at vi no skal betale ut cirka 350 millionar i honorar til deleigarane, i tråd med dommen, held han fram.

Kjernen i striden var om DNBs forvaltning av fleire aksjefond var tilstrekkeleg aktiv, slik banken hevda.

DNB vart i Borgarting lagmannsrett dømd til å betale tilbake 345 millionar kroner til dei aktuelle fondskundane etter å ha tapt det største massesøksmålet i noregshistoria, men anka dommen. Det skjedde etter at Oslo tingrett gav DNB medhald, ein dom som Forbrukarrådet anka.

Borgarting lagmannsrett slo fast at DNBs forvaltning var mangelfull og i strid med god forretningsskikk. Ikkje berre har fondsspararane betalt nesten dobbelt så mykje som dei skulle, men dei har òg tapt betydelege beløp i avkasting på sparepengane sine, slår retten fast i dommen.

Lagmannsretten konkluderte med at DNB må erstatte begge delar: 0,8 prosentpoeng av gebyret på 1,8 prosent og den avkastinga kvar av kundane kunne ha fått viss fondet deira hadde vorte tilstrekkeleg aktivt forvalta mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2014.

Høgsterett starta den drygt vekelange behandlinga av saka 21. januar. Partane hadde til saman 5.000 sider med dokumentasjon i den særs omfattande saka.

