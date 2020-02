Dagbladet: Høgre-toppar meiner Sivertsen-saka har gått for langt

innenriks

Ifølgje avisa skal det i Høgres gruppemøte på Stortinget ha vorte uttrykt skuffelse over dømmekrafta til fiskeriministeren. Det var Ingjerd Schou og Michael Tetzschner som tok opp saka.

– Eg refererer ikkje frå det som skjer på gruppemøte, seier Tetzschner og påpeikar at det er opp til statsminister Erna Solberg (H) å handtere saka.

I starten av februar vart det kjent at Sivertsen fekk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordførar i Lenvik kommune samtidig som han fekk full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Det vart òg kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han vart statssekretær.

Seinare har det komme fram at Sivertsen beheldt fleire styreverv etter at han vart statssekretær og seinare fiskeriminister. Han skal mellom anna ha skrive under på ei årsmelding frå eit byggefirma i januar i kraft av å vere styreleiar.

SV har gitt Solberg frist til fredag ettermiddag med å seie opp Sivertsen. Ap stiller seg bak kravet. Solberg erklærte så seint som tysdag at ho har tillit til Sivertsen.

