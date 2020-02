Koronafrykt gir hamstring av munnbind og masker

innenriks

Fleire apotekkjeder har for lengst gått tomme for munnbind. Det har ført til at stadig fleire hamstrar støvmasker i byggjevarebutikkar. På varehuset Jula i Mjøndalen blir støvmasker selde som aldri før, skriv Drammens Tidende.

– Det har gått heilt usedvanleg mange. Det er eigentleg litt krise. Dei kundane som skal bruke maskene i samband med jobb, får ikkje tak i dei, seier skiftansvarleg Stein Dalbu til avisa.

Folkehelseinstituttet (FHI) har åtvara om at masker og munnbind gir falsk tryggleik.

– Feilbruk hender ofte, og personar som bruker munnbind, tar seg oftare til ansiktet, noko som kan auke smittefaren, heiter det på FHIs nettsider.

Personar som er sjuke, kan likevel bruke munnbind for å hindre smitte til andre, ifølgje FHI.

