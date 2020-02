Menneskerettskonferanse avlyst i Oslo på grunn av virusfrykt

innenriks

Det kjem fram i eit innlegg publisert på Human Rights Foundations (HRF) Facebook-side fredag ettermiddag.

– På bakgrunn av den moglege globale pandemien har vi no konkludert med at det ikkje vil vere forsvarleg å halde fram planlegginga av ei stor samling menneske på dette tidspunktet. Denne avgjerda var ikkje lett å ta, men ho vart teken for å ta vare på tryggleiken og sikkerheita til medlemmene av samfunnet vårt, skriv HRF.

Konferansen, som årleg blir arrangert av den amerikanske HRF-stiftinga, skulle etter planen haldast frå 25. til 27. mai.

(©NPK)