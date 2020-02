Nordmenn ringjer ned legevakta av virusfrykt

innenriks

– Det er mykje uvisse. Ein les om fleire som blir sjuke, og viruset som dukkar opp i andre land. Det gjer folk uroa, seier Inger Marie Moksnes ved legevakta i Fredrikstad til TV 2.

Legevaktene i både Oslo og Bergen opplyser til Dagbladet at dei har problem med å svare på alle førespurnadene som kjem. Dei ber om at personar som berre har behov for generell informasjon, ikkje belastar nummeret til legevakta eller nødnummeret.

Tidlegare fredag oppretta Helsedirektoratet ein eigen informasjonstelefon (81555015) for å avlaste den medisinske nødtelefonen og andre delar av helsetenesta.

– Torsdag opplevde medisinsk nødtelefon 113 så stor pågang med spørsmål om korona at folk med alvorlege sjukdommar ikkje kom gjennom. Derfor har vi oppretta denne informasjonstelefonen, seier Johan Torgersen i Helsedirektoratet.

Seks nordmenn virussmitta

Også norske forsikringsselskap melder om telefonstorm frå bekymra forsikringskundar. Gjensidige opplyser til NTB at dei har fått over 1.000 virusrelaterte førespurnader den siste veka frå kundar som lurer på kva dei skal gjere med ferieturar til utlandet i påska og til sommaren, og om dei har rett til å få pengane att om dei blir sitjande i karantene.

Til saman har seks nordmenn fått påvist smitte, fem av dei er i Noreg. Det dreier seg om éin person i Bergen, to i Oslo, éin i Bærum, éin i Tromsø og éin i Firenze i Italia.

Personen i Bergen som vart stadfesta smitta fredag, har hatt moderat sjukdomsutslag, opplyser Bergen kommune.

Fredag var det framleis ikkje registrert smitte frå person til person i Noreg, opplyste Folkehelseinstituttet til NTB. Alle dei fem smitta har pådrege seg viruset i utlandet.

– Vi blir ikkje overraska om vi får fleire tilfelle som er importerte frå andre land, men per no er det ikkje noko som tyder på at vi har vedvarande spreiing ute i samfunnet i Noreg, seier seksjonsleiar Hanne-Merete Eriksen-Volle ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Samtidig sit truleg over 100 nordmenn i heimekarantene over heile landet medan dei ventar på svar på prøveresultat.

Regjeringa med virusgrep

Norske daglegvarekjeder førebur seg på at uroa kundar i dagane og vekene framover kan kome til å hamstre varer. Norgesgruppen, Coop og Rema har alle innført tiltak for å hindre smitte og for å møte auka etterspurnad i butikkane, skriv Dagens Næringsliv.

– Slik stoda er no, finst det ingen grunn til å frykte hamstring. Viss ting endrar seg, vil vi kunne handtere det òg, seier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og styresmaktskontakt i Norgesgruppen.

Regjeringa tar òg situasjonen alvorleg. I statsråd fredag vart det vedtatt ei forskrift som skal hindre private forhandlarar i å selje medisinsk verneutstyr, som Noreg kan få behov for, til utlandet.

Forskrifta gjeld alt frå munnbind til vernedrakter og anna aktuelt medisinsk utstyr.

Helseminister Bent Høie (H) har òg bede Stortinget om å få orientere om korona-situasjonen, men det er ikkje kjent når dette skal skje.

Rammar norsk næringsliv

Virusfrykt påverkar òg næringslivet kraftig. Også fredag opna børsen ned, men han justerte seg gjennom dagen. Oljeprisen er òg ramma av viruset.

Konserndirektør Al Cook i Equinor meiner det nye koronaviruset påverkar olje- og energiselskapet i langt større grad enn handelskrig og brexit.

– Situasjonen har ført til lågare etterspurnad etter energi, hovudsakleg fordi færre kinesarar reiser med bil, tog og fly. Dermed har prisane for olje og gass fall ytterlegare, seier Cook til Stavanger Aftenblad.

Bedrifta Hapro Electronics på Hadeland har sendt ut permisjonsvarsel til 240 tilsette på grunn av at leverandørfabrikkar i Kina er ramma av viruset og følgjeleg har redusert produksjonskapasitet.

Verksemda er langt frå den einaste norske bedrifta som blir påverka negativt av viruset. Eksporten av laks er redusert med 90 prosent hittil i år samanlikna med same periode i fjor, ifølgje Dagens Næringsliv.

(©NPK)