Regjeringa tar grep for å sikre nok verneutstyr

innenriks

I statsråd fredag vart det etablert ei forskrift i tilknyting til smittevernlova. Formålet er å sørgje for at Noreg har nok nødvendig utstyr som helsetenesta kan få bruk for dersom koronaviruset spreier seg her i landet.

Først og fremst vil regjeringa skaffe seg oversikt over kva som er tilgjengeleg, og private aktørar skal derfor rapportere inn kva dei har.

Men det er òg viktig for regjeringa å hindre at lager av medisinsk verneutstyr blir selt ut av landet.

– Vi har etablert ei forskrift som gjer det mogleg å rasjonere på utstyr som er nødvendig i samband med dette utbrotet, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

Forskrifta gjeld alt frå munnbind og vernedrakter til anna aktuelt medisinsk utstyr. Høie håpar at tiltaket kan løysast i samarbeid med dei private aktørane.

– Vi vil sikre oss at bruken av dette bidrar til å løyse utfordringane i helsetenesta – fortrinnsvis i dialog med næringslivet, men vi har forskrift i bakhand viss vi har behov for det, seier han.

