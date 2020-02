SV fremjar mistillitsforslag mot fiskeriministeren

innenriks

– Vi har ikkje tillit til Geir Inge Sivertsen som fiskeriminister, slår SV-leiar Audun Lysbakken fast.

SV hadde i utgangspunktet kravd at statsminister Erna Solberg måtte gi Sivertsen sparken i statsråd fredag. Bakgrunnen er at Sivertsen urett søkte om og fekk 120.000 kroner i etterlønn som ordførar i Lenvik kommune, samtidig som han fekk full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Sivertsen har no betalt tilbake pengane.

– Mistillit er rett

Likevel er det riktig å fremje mistillitsforslag, meiner Lysbakken.

– Mistillit er rett fordi statsråden har fått etterlønn han ikkje skulle hatt, og ikkje rydda opp før dette vart ei sak i media, seier han.

– Denne saka burde vore løyst av Erna Solberg. Når ho ikkje tok grep i statsråd i dag, er det tydeleg at berre Stortinget kan sørgje for ein reaksjon mot fiskeriministeren, seier han.

Arbeidarpartiet tel førebels på knappane om dei vil stille seg bak mistillitsforslaget, opplyser næringspolitisk talsmann Terje Aasland til NTB.

Ap: Særs alvorleg

– Vi har ikkje tatt endeleg stilling, men vurderer dette no. Men det har kome fram så mange ting at vi ikkje har tillit til statsråden lenger. Det som er avdekt til no, er særs alvorleg, seier han.

Overfor NTB har kjelder ved Statsministerens kontor (SMK) omtala saka som eit politisk spel frå opposisjonen.

– Det er heilt urimeleg. Det viser at SMK bagatelliserer noko som opplagt er alvorleg, meiner Aasland.

Dobbel lønn og styreverv

Sivertsen skal òg ha fått dobbel lønn som ordførar og statssekretær i november og desember i fjor.

Dei siste dagane har det òg kome fram at Sivertsen heldt på fleire styreverv etter at han vart statssekretær og seinare fiskeriminister, noko som er i strid med stillingsinstruksen.

Mellom anna skreiv han under på ei årsmelding frå eit byggjefirma i januar i kraft av å vere styreleiar.