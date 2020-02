Venstre-topp vil ha Tesla-fabrikk til Noreg

innenriks

– Noreg har kompetente fagfolk og ein veksande elbilmarknad som gjer at vi har gode føresetnader som vertskap for Tesla viss fabrikken ikkje lèt seg realisere i Tyskland, skriv Melby i eit skriftleg spørsmål til næringsminister Iselin Nybø (V).

Tesla har valt å lokalisere den nye fabrikken sin i Tyskland, men no har ein tysk domstol stukke kjeppar i hjula for den amerikanske bilprodusenten.

– Om Tesla ikkje får byggje i Tyskland, vil det igjen bli ein diskusjon om kvar fabrikken skal leggjast, seier Melby, som spør statsråden korleis ho vil jobbe for å få fabrikken til Noreg viss Tyskland seier nei.

Melby viser til at regjeringa allereie i 2014 jobba for at Teslas nye bil- og batterifabrikk skulle bli lagd til Noreg.

Det var i november at Tesla kunngjorde at dei ville byggje den første europeiske fabrikken sin i Grünheide, tre mil aust for Berlin, nær grensa til Polen. Først gav lokale styresmakter løyve til å rydde 92 hektar skog, men dette vart i midten av februar mellombels stansa av ein lokal domstol.

