Visjon Norge bad om pengar frå sjåarar for verne dei mot koronaviruset

– Eg utfordrar deg til å dekkje barna dine med eit offer. Eg skal be for alle desse ønskjer å bli bedne for. Kvar forelder som ser på. Som ein Guds profet utfordrar eg deg til å ringje nummeret på skjermen. Den heilage anden har rettleidd meg med 2020 kroner, sa TV-predikant Dionny Baez i ei sending på kanalen torsdag, ifølgje Vårt Land.

TV-kanalen oppmoda sjåarar til å gi kanalen ei gåve på 2020 kroner. Ifølgje Visjon Norge ville gåva gi givaren vern mot koronaviruset.

Kanalen har hausta kritikk etter sendinga. Pastor Erik Andreassen i Oslo Misjonskirke Betlehem skuldar Visjon Norge for å utnytte trua til folk på grovt vis.

– For det første utnyttar ein frykta folk har og bruker henne for å tene pengar. Det blir endå verre når det i tillegg blir kopla til kristen tru og ein blir beden om å teste Gud ved å gi eit konkret beløp til ein TV-kanal, seier Andreassen.

