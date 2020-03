Abid Raja skrotar Trine Skei Grandes mediestøtteråd

innenriks

– Forslaget om mediestøtteråd legg vi no bak oss, seier kulturminister Abid Raja (V) til Medier24.

Det var i samband med at mediestøttemeldinga vart lagd fram mars i fjor, at regjeringa la fram eit forslag om å etablere eit mediestøtteråd.

– For å ta vare på og styrkje prinsippet om armlengdes avstand vil vi opprette eit uavhengig råd, Mediestøtterådet, som skal ha ansvar for den direkte mediestøtta, sa dåverande kulturminister Trine Skei Grande (V) den gong.

Forslaget vart sendt ut på høyring i desember, med frist i januar. I høyringsrunden var ei av hovudinnvendingane mot skipinga av det nye rådet at ein kjem til å konsentrere mykje makt på få hender, og at rådet ikkje vil vere underlagt den demokratiske kontrollen som fordelinga av mediestøtta i dag er.

– Regjeringa er opptatt av både demokratisk kontroll og at ein ikkje skal lage organ det blir konsentrert mykje makt rundt. Det er ei av årsakene til at vi no trekkjer dette forslaget, i tillegg til at bransjen skal oppleve ro og føreseielegheit, seier Raja.

