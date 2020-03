Erna Solberg: – Sivertsen burde ikkje ha søkt om etterlønn

innenriks

– Han burde ikkje ha søkt om etterlønn. Ein skal ikkje få etterlønn som ei sikring for at ein ikkje har inntekt etter at ein har slutta i ein jobb viss ein har ei anna inntekt og faktisk er i ein annan jobb allereie, seier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Fredag førre veke bad fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) om å få gå av. Det kom etter stormen rundt etterlønna og styreverva han har hatt i samband at han i november gjekk frå jobben som ordførar i Lenvik til å bli statssekretær, og deretter vart fiskeriminister i januar.

– Jobba iherdig i begge jobbane

Statsministeren understrekar likevel at Sivertsen jobba som ordførar samtidig som han var statssekretær.

– Han har gjort ein jobb i begge jobbane, og har jobba iherdig i begge jobbane. Så kan ein diskutere om han burde hatt så mykje, eller om lønna burde ha vore avkorta. Men det å underkjenne at han faktisk har gjort ein jobb, som mange freista å gjere i denne prosessen, det er feil, seier Solberg.

Statsministeren ønskjer samtidig ikkje å seie noko om når ein ny fiskeriminister vil vere på plass.

Skreiv under på årsrekneskap

Det har òg kome fram at Sivertsen stod oppført med fleire styreverv etter at han gjekk inn i regjeringa, sjølv om hovudregelen er at ein skal trekkje seg frå slike verv.

Sivertsen har sjølv sagt at han trekte seg frå styra då han vart statssekretær. Førre veke skreiv Aftenposten at han likevel 17. januar skreiv under på årsrekneskapen til eit entreprenørselskap i eigenskap av å vere styreleiar.

Solberg seier at ho ikkje veit kvifor Sivertsen skreiv under på denne rekneskapen.

– At han har skrive under på årsrekneskapen, gjer det heile litt vanskelegare, seier ho.

