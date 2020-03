Helsedirektoratet om koronasituasjonen: – Vi er framleis i ein tidleg fase

innenriks

– Det er framleis mogleg å setje inn tiltak for å avgrense spreiinga, og det er viktig, seier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

Han synest det er vanskeleg å svare på om virussjukdommen spreier seg raskare i kaldare klima her i nord.

– Men vi legg merke at vi har hatt nokre dagar no med større smittespreiing enn enkelte andre land. Det kan jo òg kome av at enkelte som har kome heim, har vore veldig aktive og i kontakt med mange, seier han.

I fleire europeiske land er arrangement over ei viss kapasitetsgrense vorte avlyst. I Frankrike er alle arrangement med over 5.000 menneske avlyste, som eit tiltak for å prøve å avgrense spreiing.

Til helga blir skifesten Kollen arrangert i Oslo, som årleg tiltrekkjer seg tusenvis av menneske. Det blir no vurdert om arrangementet skal gå som planlagt eller ikkje.

Det er påvist 19 tilfelle av koronasmitte i Noreg, fem av dei tilsette på augneavdelinga på Ullevål sjukehus.

