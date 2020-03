Ingen lovnader om ferjepengar til kystfylka

innenriks

Det seier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp) i Nordland.

– Vi har diskutert utfordringane fylka har. Regjeringa seier at dette er ei felles utfordring, og det er veldig bra, seier Bentzen etter møtet som vart halde i Samferdselsdepartementet måndag.

Nordland treng årleg rundt 200 millionar kroner for å få på plass eit grønt ferjetilbod, viser ein førebels rapport frå Norske Veritas, ifølgje Bentzen.

– Vi har store utfordringar viss vi skal no ambisjonane i det grøne skiftet, noko vi sjølvsagt ønskjer. Så det er klart at vi må ha støtte, og regjeringa må kome på banen. Signala vi får her, er positive, seier han.

– Vart tatt på alvor

Forutan Nordland deltok Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Troms og Finnmark på møtet. Også Kommunesektorens organisasjon (KS) var på plass. Dei har gått saman med fylka i kampen for meir pengar til ferjene.

Regjeringa var tungt representert. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), kommunalminister Nikolai Astrup (H), klimaminister Sveinung Rotevatn (V) og distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) troppa opp.

Fylkesordførar Jon Askeland i Vestland synest møtet var vellykka og seier at dei vart tatt på alvor.

– Eg opplever at dei leitar etter løysingar for å kome oss i møte. Dei var veldig lyttande og viste ein sterk vilje til å samarbeide om å finne løysingar, seier Askeland.

Han presenterte både tal og utfordringar fylkeskommunen står overfor i ferjedrifta.

Vestland treng mellom 300 og 380 millionar kroner for å finansiere ei grøn ferjedrift, anslår han.

– Har ikkje lova noko

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) vil ikkje seie om det er aktuelt å leggje meir pengar på bordet.

– Vi har ikkje lova noko på møtet i dag, seier han.

Bakgrunnen for møtet er at regjeringa er bekymra for prisutviklinga på fylkesferjene. Særleg er dei interesserte i kostnadene som følgjer omstillinga til ei grøn drift, ifølgje Hareide.

– Klimakostnaden er naturleg for oss å vurdere. Å ikkje satse klimavennleg er ikkje noko alternativ i 2020, seier han.

Dialog

Fylkeskommunane var bedne om å ha med ei førebels vurdering av kostnader og inntekter knytt til den fylkeskommunale ferjedrifta, særleg overgangen til nullutsleppsløysingar.

15. mars må dei legge fram det regjeringa kallar «ei grundig utgreiing for dei økonomiske sidene» av drifta.

Hareide er vag på kva som skjer etter fristen, men seier at regjeringa skal gå i dialog med fylkeskommunane.

– Vi får då sjå kor mykje prisane har auka og kva som er grunnlaget for det. Når vi har fått det, må regjeringa i dialog med fylka og finne ut kva som er ein naturleg konsekvens for grunnlaget vi sit med, seier han.

