Klimakur: Fleire bondeårsverk kan forsvinne

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har utarbeidd delen om landbruket i Klimakur 2030 på oppdrag frå Miljødirektoratet. Der vart det anslått at 5.448 årsverk vil forsvinne frå norsk jordbruk innan 2030. No er talet justert til 6.350.

– Årsaka var at dei privatøkonomiske effektane vart rekna ut på grunnlag av kosthaldsendringar og dermed produksjonsendringar. Då fall fôrkorn ut, skriv Nibio i ein e-post til Norges Bondelag som Nationen har fått tilgang til.

I det opphavlege talet var altså ikkje nedgangen i produksjon av korn til dyrefôr rekna med.

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, seier til Nationen at dette viser at uvissa rundt klimautrekningane innanfor landbruk er stor.

– Når vi òg veit at alle konsekvensane av ein slik reduksjon i kjøtforbruket ikkje er rekna inn, som tap av kulturlandskap, matberedskap og busetjing i distrikta, meiner vi at det ikkje er eit godt nok grunnlag for å ta ei så viktig avgjerd rundt kjøtreduksjon, seier ho.

