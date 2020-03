Konkurskarantene blir søkbart frå april

innenriks

Etter at Justisdepartementet 4. desember 2019 vedtok ei endring i konkursregisterforskrifta, blir opplysningar om konkurskarantene lettare tilgjengeleg frå 1. april i år. Konkursregisteret blir søkbart for alle, medan ein før måtte ha fullt personnummer for å sjekke om ein person stod oppført med konkurskarantene.

– Eg trur at denne søkeløysinga blir meir praktisk å handtere og meir brukt, slik at ein i større grad kan oppnå det formålet Konkursregisteret har, seier justisminister Monica Mæland (H) til Bergens Tidende.

Sidan 2013 har mellom 350 og 400 personar kvart år vorte pålagt konkurskarantene. Karantenen er eit verkemiddel for å unngå at enkeltpersonar misbrukar moglegheita til å la selskap gå konkurs, og ein karantene varer vanlegvis i to år.

Personen det gjeld kan i denne perioden ikkje stifte nye selskap, ta på seg nye verv i styre eller som leiar for selskap.

Medan ein kan sjekke om enkeltpersonar står i konkursregisteret, blir det ikkje mogleg å be om ei liste over alle med konkurskarantene. Det vil ikkje bli mogleg å få informasjon om karantenar som har gått ut.

Ei undersøking frå juni 2018 gjennomført av Kommunal Rapport viste at to av tre innkjøpsansvarlege i kommunane då aldri sjekka om aktuelle leverandørar var pålagt konkurskarantene. Samtidig sa éin av tre at dei ikkje eingong visste om Konkursregisteret.

